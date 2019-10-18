ТЦ строительных материалов откроется в Смоленске осенью 2020 года
Рабочие приступили к возведению каркаса здания
ФОТО: администрация Смоленской области.
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Торговый центр строительных материалов откроется в Смоленске на улице Кутузова осенью 2020 года, сообщили в администрации региона. В настоящее время здание выполняют возведение «коробки» здания. А с нового года намерены приступить к отделочным работам.
В администрации отмечают, что торговый центр будет разделен на сектора, в которых люди смогут приобрести все для строительства и ремонта домов, квартир и приусадебных участков.
- Работы проходят в соответствии с графиком, - сообщили представители застройщика.
ИСТОЧНИК KP.RU