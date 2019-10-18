СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-18T14:40:17+03:00

В Смоленске завершается строительство пристройки к 33-й школе. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

До зимы рабочие вывезут строительный мусор, посадят 30 кустов сирени и газон

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В Смоленске завершается строительство пристройки к 33-й школе. В настоящее время готовность объекта составляет 85 процентов. В настоящее время внутри помещений красят стены и выкладывают пиксельную мозаику.

- Осталось поставить вентиляционную установку, сантехнику и сдать объект, - рассказала коммерческий директор подрядчика Анна Третьякова. - Также куплены интерактивные доски. Технологическое оборудование находится на складах, и в самое ближайшее время его можно будет завозить.

Согласно ранее озвученным планам, пристройку к школе планируют достроить до конца года. До зимы рабочие вывезут строительный мусор, посадят 30 кустов сирени и посеют газон.

Ранее отмечалось, что введение в строй объекта позволит ликвидировать вторую смену в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU