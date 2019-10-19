СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-19T09:48:07+03:00

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Нового начальника Смоленской таможни представили в Смоленске, сообщает пресс-служба ведомства. С 18 октября кресло руководителя занял 38-летний подполковник Владислав Лёгкий. Соответствующий приказ подписан федеральным ведомством.

О новом руководителе сообщается, что он родился в Баку, имеет два высших образования. До назначения на должность работал первым замом руководителя таможни, а с 4 марта 2019-го исполнял обязанности руководителя.

Имеет ряд наград за успешную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU