Нового начальника Смоленской таможни представили в Смоленске
Кресло руководителя занял Владислав Легкий
В столице региона представили нового начальника Смоленской таможни.
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Нового начальника Смоленской таможни представили в Смоленске, сообщает пресс-служба ведомства. С 18 октября кресло руководителя занял 38-летний подполковник Владислав Лёгкий. Соответствующий приказ подписан федеральным ведомством.
О новом руководителе сообщается, что он родился в Баку, имеет два высших образования. До назначения на должность работал первым замом руководителя таможни, а с 4 марта 2019-го исполнял обязанности руководителя.
Имеет ряд наград за успешную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU