СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-21T06:31:05+03:00

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В Смоленске мошенники украли у молодого парня 240 тыс. рублей. Житель столицы региона попал на удочку неизвестных и перевел деньги на электронный кошелек, следуя инструкции по защите от несанкционированного списания. После совершения операции аферисты перестали выходить на связь с 27-летним обладателем счета.

В пресс-службе регионального УМВД напоминают: на сегодняшний день самым распространенным способом мошенничества является бесконтактный, злоумышленник пытает получить персональные данные карты и списать денежные средства с использованием высоких технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU