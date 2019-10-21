В Смоленске произошло серьезное ДТП с пятью машинами

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-21T15:08:09+03:00

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В Смоленске произошло серьезное ДТП с участием пяти машин. Автомобили столкнулись в районе 14.00 21 октября на улице Шевченко в районе перекрестка с улицей Румянцева. После удара участников аварии развернуло на проезжей части. В некоторых машинах сработали подушки безопасности.

О пострадавших не сообщается. Очевидцы утверждают, что авария произошла из-за того, что одна из машин порезала другую.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще одно крупное ДТП, где участниками стали три автомобиля, произошло на Краснинском шоссе. Участники получили незначительные повреждения машин.

ИСТОЧНИК KP.RU