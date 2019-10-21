В Смоленске трамвайные пути собираются выделить бордюрами

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-21T17:04:28+03:00

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В Смоленске трамвайные пути на улице Николаева собираются выделить бордюрами. Об этом стало известно во время очередного обсуждения проекта реконструкции дороги с активистами в городской администрации. Это возможное решение первым делом проработают эксперты, а затем оно будет выставлено на обсуждение общественности.

Также на встрече шла речь о том, что платформы для транспорта должны иметь высоту 30 см, в противном случае ими будет не удобно пользоваться мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

- Большое внимание уделили вопросу замены коммуникаций, - сообщили представители городской администрации. - Планируется заменить, как минимум, 2 водовода, теплосети, порядка 54 колодцев и коллектор глубиной от 6 до 8 метров. Если зеленое насаждение будет попадать под ремонтные работы, следовательно, его будут компенсировать либо высадкой нового дерева, либо пересадкой существующего.

ИСТОЧНИК KP.RU