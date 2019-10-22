Опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин в Смоленске
Подросток нарочно выбежал на дорогу, увидев приближающийся автомобиль
ФОТО: скриншот видео Владислав КОЗЛОВ.
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В Смоленске опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин. Инцидент произошел в 19.35 21 октября на улице Соболева. На кадрах видно, что увидев приближающийся автомобиль, подросток нарочно выбежал на дорогу. К счастью, выходка пешехода не обернулась трагедией. Водитель успел вовремя остановить машину.
- Надо было поймать, и поддать так, чтоб сесть месяц не смог! – посоветовали автомобилисты в соцсети.
Посмотреть ролик можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU