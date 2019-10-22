2019-10-22T06:38:10+03:00
Происшествия

Опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин в Смоленске

Подросток нарочно выбежал на дорогу, увидев приближающийся автомобиль
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: скриншот видео Владислав КОЗЛОВ.ФОТО: скриншот видео Владислав КОЗЛОВ.
Изменить размер текста:

В Смоленске опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин. Инцидент произошел в 19.35 21 октября на улице Соболева. На кадрах видно, что увидев приближающийся автомобиль, подросток нарочно выбежал на дорогу. К счастью, выходка пешехода не обернулась трагедией. Водитель успел вовремя остановить машину.

- Надо было поймать, и поддать так, чтоб сесть месяц не смог! – посоветовали автомобилисты в соцсети.

Посмотреть ролик можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24