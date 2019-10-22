Опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-22T06:38:10+03:00

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В Смоленске опубликовано видео, как дети бросаются под колеса машин. Инцидент произошел в 19.35 21 октября на улице Соболева. На кадрах видно, что увидев приближающийся автомобиль, подросток нарочно выбежал на дорогу. К счастью, выходка пешехода не обернулась трагедией. Водитель успел вовремя остановить машину.

- Надо было поймать, и поддать так, чтоб сесть месяц не смог! – посоветовали автомобилисты в соцсети.

Посмотреть ролик можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU