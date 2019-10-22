В Смоленске произошел серьезный пожар на улице Рыленкова

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-22T09:41:28+03:00

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В Смоленске произошел крупный пожар на улице Рыленкова. Около 08.11 загорелась квартира в доме №43. На тушение огня выехали несколько автоцистерн 2-й пожарной части, автолестница из 7-й части и 9 огнеборцев. К моменту прибытия подразделений квартира горела открытым огнем. Запах гари чувствовался за несколько километров от места ЧП.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в пожаре пострадала женщина. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу.

Причину случившегося и нанесенный ущерб установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU