В Смоленске произошел серьезный пожар на улице Рыленкова
Горела квартира жилого дома, пострадала женщина
В Смоленске произошел серьезный пожар на улице Рыленкова. ФОТО: google.com/maps.
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В Смоленске произошел крупный пожар на улице Рыленкова. Около 08.11 загорелась квартира в доме №43. На тушение огня выехали несколько автоцистерн 2-й пожарной части, автолестница из 7-й части и 9 огнеборцев. К моменту прибытия подразделений квартира горела открытым огнем. Запах гари чувствовался за несколько километров от места ЧП.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в пожаре пострадала женщина. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу.
Причину случившегося и нанесенный ущерб установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU