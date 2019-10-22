СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-22T10:57:51+03:00

Мужчина при досмотре пытался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД

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Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском, сообщает пресс-служба областного УМВД. При остановке машины мужчина сильно занервничал, а после решил убежать от полицейских, но один из сотрудников ГИБДД догнал беглеца.

При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли у молодого человека 40 свертков с веществом, приготовленным к сбыту. Позднее выяснилось, что внутри сильный наркотик весом 80 грамм.

25-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице региона прошла крупная операция – полицейские накрыли крупный склад запрещенных веществ. Полицейские изъяли более двух килограммов наркотика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/739339" frameborder="0"></iframe> Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском.Мужчина при досмотре пытался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД. ВИДЕО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU