2019-10-22T10:57:51+03:00
Происшествия

Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском

Мужчина при досмотре пытался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском, сообщает пресс-служба областного УМВД. При остановке машины мужчина сильно занервничал, а после решил убежать от полицейских, но один из сотрудников ГИБДД догнал беглеца.

При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли у молодого человека 40 свертков с веществом, приготовленным к сбыту. Позднее выяснилось, что внутри сильный наркотик весом 80 грамм.

25-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице региона прошла крупная операция – полицейские накрыли крупный склад запрещенных веществ. Полицейские изъяли более двух килограммов наркотика.

Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском.Мужчина при досмотре пытался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД. ВИДЕО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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