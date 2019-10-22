Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском
Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском, сообщает пресс-служба областного УМВД. При остановке машины мужчина сильно занервничал, а после решил убежать от полицейских, но один из сотрудников ГИБДД догнал беглеца.
При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли у молодого человека 40 свертков с веществом, приготовленным к сбыту. Позднее выяснилось, что внутри сильный наркотик весом 80 грамм.
25-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в столице региона прошла крупная операция – полицейские накрыли крупный склад запрещенных веществ. Полицейские изъяли более двух килограммов наркотика.
Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском.Мужчина при досмотре пытался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД. ВИДЕО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU