В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку
В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку. Сообщение опубликовали близкие молодых людей. Связано ли между собой исчезновение двух жителей Гагарина, неизвестно.
Анастасии Минченковой – 21 год, у девушки есть дети, которые в настоящее время остались с ее мамой, пишет Таня Жевлакова в соцсети.
- Возможно, загуляла где-то, - указала девушка.
О Владиславе Бондарцове известно лишь, что в последний раз его видели в субботу. Молодой человек был в темной спортивной куртке.
Пользователи соцсети указали, что молодой человек недавно выходил на связь, посещая свою страницу в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU