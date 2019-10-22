2019-10-22T12:22:28+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку

Друзья надеются на их скорейшее возвращение домой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: vk.com/overheardgagarin.ФОТО: vk.com/overheardgagarin.
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В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку. Сообщение опубликовали близкие молодых людей. Связано ли между собой исчезновение двух жителей Гагарина, неизвестно.

Анастасии Минченковой – 21 год, у девушки есть дети, которые в настоящее время остались с ее мамой, пишет Таня Жевлакова в соцсети.

- Возможно, загуляла где-то, - указала девушка.

О Владиславе Бондарцове известно лишь, что в последний раз его видели в субботу. Молодой человек был в темной спортивной куртке.

Пользователи соцсети указали, что молодой человек недавно выходил на связь, посещая свою страницу в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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