Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре»
На программу героиню привез ее сын
ФОТО: скриншот видео Первого канала.
Изменить размер текста:
Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре». Программа вышла в эфир на Первом канале.
Сын героини обвинил мать в том, что ее манера одеваться не соответствует возрасту. Также молодой человек не доволен образом жизни самого близкого ему человека. А 45-летняя мама стоит на своем, говоря, что с молодыми людьми ей общаться намного приятней, чем с ровесниками.
Помогут ли стилисты героям программы измениться, можно узнать, посмотрев эфир передачи.
Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре».ВИДЕО: Первый канал.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU