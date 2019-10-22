СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-22T14:03:39+03:00

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Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре». Программа вышла в эфир на Первом канале.

Сын героини обвинил мать в том, что ее манера одеваться не соответствует возрасту. Также молодой человек не доволен образом жизни самого близкого ему человека. А 45-летняя мама стоит на своем, говоря, что с молодыми людьми ей общаться намного приятней, чем с ровесниками.

Помогут ли стилисты героям программы измениться, можно узнать, посмотрев эфир передачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/739395" frameborder="0"></iframe> Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре».ВИДЕО: Первый канал.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU