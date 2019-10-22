2019-10-22T15:00:31+03:00
Общество

В Десногорске обсуждают новый парк

Жителям города предлагают высказать свои идеи по обновлению места отдыха
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Десногорске обсуждают новый парк. Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с активистами на краудплатформе запустили проект, направленный на благоустройство территории города. Главная цель - помочь архитекторам лучше понять, какие площадки, объекты и события должны появиться в «АтомПарке».

Горожан просят не оставаться в стороне и высказать свое мнение по обновлению места отдыха. Предложения будут использоваться дизайнерами при разработке проекта парка. Голосование проходит до 18 ноября.

Для участия нужно зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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