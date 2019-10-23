СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-23T06:38:26+03:00

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В Смоленске сделают «умное» уличное освещение: после модернизации яркость светильников будут подстраивать в зависимости от времени суток и освещенности улицы. Если где-то не хватит света – запроектируют новый объект "наружки".

По словам главы города Андрея Борисова, документация на проведение конкурса по выполнению работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности электроэнергии размещена на сайте госзакупок. Сам конкурс состоится 28 октября, контракт планируют подписать 6-8 ноября, после чего начнутся работы.

Власти озвучивают, что для реализации проекта понадобится 4 месяцев. Напомним, в столице региона планируют заменить более 14,6 тысяч светильников.

Ранее «КП» сообщала, что полностью проблема темных улиц будет решена к весне 2020 года, такую дату озвучивали ранее власти. Сообщалось, что модернизация позволит экономить на оплате энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU