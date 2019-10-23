На двух улицах в Смоленске отключат холодную воду
«Горводоканал» проведет ремонтные работы
ФОТО: администрация Смоленска, ВКонтакте.
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В областном центре утром 23 октября коммунальщики проведут ремонтные работы. Из-за этого с 10.00 в ряде домов будет приостановлена подача холодной воды. В зону отключения попадают дома от №50 до №98 по улице Шейна, а также от №31 до №69 и с №74 до №116 по улице 1 Мая.
В администрации Смоленска сообщают, что будет организован подвоз воды. Заказать водовоз и узнать дом, где будет дежурить машина, можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее стали известные примерные даты, когда в Смоленске наладят уличное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU