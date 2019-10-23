2019-10-23T11:53:18+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП под Смоленском с погибшими и пострадавшими

На трассе столкнулись микроавтобус и автогрейдер
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Полицейские рассказали подробности страшного ДТП с участием микроавтобуса и автогрейдера. В аварии погибла женщина, еще семь травмированы. Ранее шла речь о двух пострадавших.

Напомним, столкновение машин произошло днем 21 октября под Сафоново. Водитель «Форда» не рассчитал скорость и столкнулся с автогрейдером, который ехал в попутном направлении.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 8 пассажиров автомашины «Форд Транзит» получили телесные повреждения различной степени тяжести, впоследствии женщина 1967 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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