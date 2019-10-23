Ремонт скверов в Смоленске обещают закончить в срок

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-23T13:15:54+03:00

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Ремонт скверов, который проводится в столице региона в рамках программы «Комфортная городская среда, обещают закончить в срок. Об этом сообщили представители городской администрации после посещения главой Смоленска Андреем Борисовым бульвара «60 лет ВЛКСМ» и территории на улице Зои Космодемъянской.

В пресс-службе администрации отметили, что по первому объекту есть небольшие отставания от графика, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Однако они не критичны. По второму - Андрей Борисов обсудил с подрядчиком варианты установки пандуса рядом с главной лестницей, которая ведет к мемориалу.

Глава города отметил, что основной недостаток программы – это замена и тщательная подготовка ПСД. Например, дорожки спроектированы «в никуда», заканчиваются на газоне.

- Эти недостатки будем корректировать и учитывать при организации работ в последующие годы, - сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU