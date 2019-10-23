Ремонт скверов в Смоленске обещают закончить в срок
Ремонт скверов, который проводится в столице региона в рамках программы «Комфортная городская среда, обещают закончить в срок. Об этом сообщили представители городской администрации после посещения главой Смоленска Андреем Борисовым бульвара «60 лет ВЛКСМ» и территории на улице Зои Космодемъянской.
В пресс-службе администрации отметили, что по первому объекту есть небольшие отставания от графика, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Однако они не критичны. По второму - Андрей Борисов обсудил с подрядчиком варианты установки пандуса рядом с главной лестницей, которая ведет к мемориалу.
Глава города отметил, что основной недостаток программы – это замена и тщательная подготовка ПСД. Например, дорожки спроектированы «в никуда», заканчиваются на газоне.
- Эти недостатки будем корректировать и учитывать при организации работ в последующие годы, - сказал градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU