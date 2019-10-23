СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-23T14:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перинатальном центре Смоленска открылся МФЦ, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подразделение заработало на базе Клинической больницы № 1 на Покровке. В учреждении можно получить широкий спектр услуг, таких как выдача сертификатов на областной материнский капитал, назначение и выплата государственного пособия на ребенка, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения и др. Также в МФЦ можно получить свидетельство о рождении ребенка, что особенно удобно молодым родителям.

Учреждение расположено по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40/7. График работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU