СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-24T06:44:00+03:00

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Строительство дороги в Новосельцы показали с высоты в Смоленске. Фотографии хода работ опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На снимках видно, что в настоящее время проезжую часть готовят к асфальтированию – дорога поделена на автомобильную и тротуар.

Ранее строительство подъездного пути к микрорайону обсудил губернатор Алексей Островский. Выехав на место, глава региона был недоволен отсутствием нормального сообщения.

ПСД на объект был готов в 2018 году, но при ее сдаче в Госэкспрертизу произошли временные задержки. Согласно ранее озвученным планам дорога должна быть готова к концу ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU