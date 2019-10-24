2019-10-24T14:24:13+03:00
Происшествия

В Смоленске ночью угнали почти новый «Лексус»

Машина была припаркована во дворе дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ночью угнали почти новый «Лексус». О пропаже дорогой машины сообщил Максим Перегонцев в паблике «НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск» ВКонтакте. Инцидент произошел 24 октября.

Автор сообщения указал, что иномарке всего один год. При наличии информации молодой человек просит позвонить по телефону - 89991591303. За ценные данные автор сообщение обещает вознаграждение.

Отмечается, что камеры видеонаблюдения, установленные в микрорайоне, не смогли зафиксировать внешность угонщика. Также не помог один из регистраторов, установленный в рядом стоящей машине.

Пользователи паблика выразили сочувствие и порекомендовали владельцу иномарки пообщаться с людьми, которые расклеивают объявления по вечерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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