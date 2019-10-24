В Смоленске ночью угнали почти новый «Лексус»
В Смоленске ночью угнали почти новый «Лексус». О пропаже дорогой машины сообщил Максим Перегонцев в паблике «НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск» ВКонтакте. Инцидент произошел 24 октября.
Автор сообщения указал, что иномарке всего один год. При наличии информации молодой человек просит позвонить по телефону - 89991591303. За ценные данные автор сообщение обещает вознаграждение.
Отмечается, что камеры видеонаблюдения, установленные в микрорайоне, не смогли зафиксировать внешность угонщика. Также не помог один из регистраторов, установленный в рядом стоящей машине.
Пользователи паблика выразили сочувствие и порекомендовали владельцу иномарки пообщаться с людьми, которые расклеивают объявления по вечерам.
ИСТОЧНИК KP.RU