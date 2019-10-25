2019-10-25T06:55:18+03:00
Происшествия

В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок

Один бельчонок в тяжелом состоянии, взрослая самка погибла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео паблика «Главное в Рославле» ВКонтакте.Фото: скриншот видео паблика «Главное в Рославле» ВКонтакте.
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В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок. О страшном происшествии и просьбой много не кормить животных сообщил паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Инцидент произошел днем 24 октября в городском парке. Во время еды один бельчонок упал с ветки и тяжело задышал. Прибывшие сотрудники забрали малыша, также в вольере была найдено тельце взрослой особи.

- Ребята, которые любят животных и очень любят их кормить, не надо так! Поймите, их кормят хорошо, орехами и специальным кормом. Из клетки убирали также жвачку, желуди, пластмаски какие-то. Бельчата не окрепшие, ваше угощение или шутка может их убить, - обратились администраторы паблика к отдыхающим.

Пользователи соцсетей осудили автора видео, который смеялся снимая происходящее и попросили выпустить животных в лес.

В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок.ВИДЕО: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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