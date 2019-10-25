В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок
В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок. О страшном происшествии и просьбой много не кормить животных сообщил паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.
Инцидент произошел днем 24 октября в городском парке. Во время еды один бельчонок упал с ветки и тяжело задышал. Прибывшие сотрудники забрали малыша, также в вольере была найдено тельце взрослой особи.
- Ребята, которые любят животных и очень любят их кормить, не надо так! Поймите, их кормят хорошо, орехами и специальным кормом. Из клетки убирали также жвачку, желуди, пластмаски какие-то. Бельчата не окрепшие, ваше угощение или шутка может их убить, - обратились администраторы паблика к отдыхающим.
Пользователи соцсетей осудили автора видео, который смеялся снимая происходящее и попросили выпустить животных в лес.
В Рославле посетители парка до смерти перекормили белок.ВИДЕО: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU