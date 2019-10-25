2019-10-25T14:18:01+03:00
Общество

На Смоленщине «Коробки храбрости» появятся в районных больницах

Маленькие пациенты учреждений получат награду после посещения врача
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленщине «Коробки храбрости» появятся в районных больницах.На Смоленщине «Коробки храбрости» появятся в районных больницах.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленщине «Коробки храбрости» появятся в районных больницах. Инициативу проекта «Мир добра» поддержал губернатор Алексей Островский и дал поручение главе департамента по здравоохранению Елене Войтовой связаться с главврачами на местах, чтобы те активнее включились в работу.

Напомним, акция «Коробка храбрости» проводится в нашем регионе с 1 февраля. Первая коробка с канцтоварами и игрушками была установлена в детской областной больнице в Смоленске. Практика поощрять детей после посещения врача получила массу положительных откликов. Отмечалось, что дети стали меньше бояться медицинских манипуляций, в которых они нуждаются, потому что за проявленную храбрость получали подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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