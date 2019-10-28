Фотография заброшенного здания под Смоленском взорвала интернет
Жители региона удивляются, как бетонное здание могло разрушится и стать похоже на динозавра
ФОТО: ВКонтакте.
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Фотография заброшенного бетонного здания под Смоленском взорвала интернет. Жители региона поражаются внешнему виду строения, которое разрушилось с течением времени и стало похоже на динозавра. О местонахождении «динозавра, жующего арматуру» не сообщается.
Ранее путешественник из Москвы снял видео про заброшенные места Мурманской области. Москвич побывал даже в коллекторе военного аэродрома и под ручьем.
ИСТОЧНИК KP.RU