СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-28T07:35:10+03:00

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В Смоленске пешеходов предупредили об опасной ловушке – на тротуаре у дома №6 на Краснинском шоссе обнаружен открытый канализационный колодец. Автор сообщения отмечается, что в темное время суток смоляне могут не заменить ловушку и получить травму.

Ранее жителей Смоленска просили сообщать об открытых люках на сайте МУП «Горводоканал» - там заработал соответствующий раздел.

Информатору нужно заполнить несколько граф, указав, где находится опасный колодец – на газоне или проезжей части, написать примерный адрес и по желанию загрузить фото.

ИСТОЧНИК KP.RU