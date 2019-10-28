44 комплекса фиксации нарушений установят в Смоленской области

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-28T12:30:02+03:00

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44 комплекса фотовидеофиксации нарушений установят в Смоленской области за ближайшие пять лет. Два уже работают на улице Свердлова. В администрации региона сообщают, что технические средства появятся там, где происходит больше всего аварий. О конкретных участках не сообщается. Отмечается, что в местах, где работают камеры, ситуация с травматизмом изменилась в лучшую сторону.

Также в регионе появятся два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств, а также до 2024 года будут завершены работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU