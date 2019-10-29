2019-10-29T11:01:21+03:00
Общество

«Большой этнографический диктант» пройдет на ж/д вокзале Смоленска

Акция состоится 1 ноября в 11.00
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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«Большой этнографический диктант» пройдет на ж/д вокзале Смоленска, сообщает пресс-служба МЖД. Акция запланирована на 1 ноября и состоится в 11.00. Информация о мероприятии будет передаваться по громкоговорящей связи.

В пресс-службе компании говорят, что задания, на которые отводится 45 минут, состоят из 30 вопросов из области истории, культуры, традиций народов России: 20 вопросов носят типовой характер (задаются во всех субъектах) и 10 – с учетом региональных особенностей (задаются только в каждом отдельно взятом регионе).

- Во время регистрации участников на площадке организуется показ промо-роликов «Большого этнографического Диктанта». Информационную и организационную поддержку по встрече участников будут оказывать волонтеры, - отмечают в компании.

Напомним, участниками диктанта могут стать все желающие все зависимости от возраста и национальности. Проверить свои ответы можно будет на сайте 10 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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