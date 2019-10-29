2019-10-29T12:26:32+03:00
Общество

Смолянин оплатил штрафы за нарушение ПДД, оставшись без действующих прав

Автомобилист нарушил правила на 20 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива УФССП по Смоленской области.Фото: из архива УФССП по Смоленской области.
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Смолянин оплатил штрафы за нарушение ПДД после наложения запрета на использование прав, сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления судебных приставов. Автомобилист нарушил правила на 20 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что судебные приставы неоднократно пытались убедить мужчину погасить долг, но тот лишь однажды перечислил 5 тысяч в счет его погашения.

И тогда сотрудники обратились в суд с заявлением о приостановлении действия водительского удостоверения должника.

- Узнав, что права недействительны, мужчина пошел на мировую. Без прав он мог остаться без работы, т.к. она связана с командировками, - сообщи в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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