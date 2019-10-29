В Ельнинском районе открыли обновленный сельский дом культуры
В Ельнинском районе открыли обновленный Шараповский сельский дом культуры, сообщает пресс-служба областной администрации. В здании не было ремонта пол века: прогнили крыша, полы, требовали обновления стены учреждения. На ремонт здания затрачено почти 4 млн рублей.
Кроме того, в скором времени здесь будет обустроен кинозал и, как в 90-е годы прошлого века, местные жители смогут собраться вместе за просмотром любимого кино. Работу планируется завершить в 2020-м году.
Работники дома культуры и местные жители отмечают, что не ожидали такой помощи от областных властей. Шараповцы уверены, что в учреждении можно будет проводить мероприятия не только районного, но и регионального масштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU