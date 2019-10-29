СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-29T13:24:11+03:00

В регионе стартовал второй этап кампании, рассчитанной на детей

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В Смоленской области привезли новую партию прививок от гриппа. Разработана и показана она детям. До конца ноября планируется привить более 35 тысяч юных смолян, в ходе первой кампании привито порядка 32 тысяч детей.

Также получить вакцину могут и взрослые в поликлинике по месту жительства. Вакцинами уже обеспечено свыше 190 тысяч смолян.

Ранее в регионе отмечалось превышение эпидпорога по гриппу, но позднее вирус отступил.

ИСТОЧНИК KP.RU