В Смоленской области привезли новую партию прививок от гриппа
В регионе стартовал второй этап кампании, рассчитанной на детей
Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области привезли новую партию прививок от гриппа. Разработана и показана она детям. До конца ноября планируется привить более 35 тысяч юных смолян, в ходе первой кампании привито порядка 32 тысяч детей.
Также получить вакцину могут и взрослые в поликлинике по месту жительства. Вакцинами уже обеспечено свыше 190 тысяч смолян.
Ранее в регионе отмечалось превышение эпидпорога по гриппу, но позднее вирус отступил.
ИСТОЧНИК KP.RU