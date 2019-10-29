2019-10-29T15:22:20+03:00
Происшествия

В Смоленской области «черный» лесоруб уничтожил 89 деревьев

48-летний мужчина вырубил лес для себя и знакомых
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области задержали «черного лесоруба»: 48-летний мужчина вырубил более 80 деревьев – 57 берез и 32 дерева породы «ольха».

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что жителя Руднянского района задержали на месте преступления. Задержанный признался, что заготавливал древесину на зиму для себя и знакомых. Но никаких разрешений на вырубку леса он не получал.

Возбуждено уголовное дело. Лесному фонду причинен ущерб в 28 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее двух других смолян задержали за незаконную вырубку берез. Ущерб оценивался в один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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