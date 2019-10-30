Стало известно расписание поездов в Смоленской области на праздники

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-30T10:11:24+03:00

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4 ноября изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион Брянской и Калужской областями. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения произойдут на участках: Смоленск – Вязьма, Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск; Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая и Темкино – Калуга-1.

С расписанием электричек можно ознакомиться на вокзале и сайте компании.

Ранее сообщалось, что на ж/д вокзале 1 ноября пройдёт «Большой этнографический диктант». Акция состоится в 11.00. Информация о мероприятии будет передаваться по громкоговорящей связи.

ИСТОЧНИК KP.RU