Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем
Под Демидовом Смоленской области поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем. Видео с места работ опубликовала группа «Эхо войны» на youtube.com.
Сообщается, что самолет "Бастион" ДБ-3Ф пытались поднять четыре года. Сложности возникали в связи с местом падения бомбардировщика - в лесу вести работы невероятно сложно.
В итоге поисковикам удалось поднять части двигателя самолета. Также в воронке были найдены останки двух членов экипажа. Специалистам предстоит выяснить кому они принадлежат, после чего останки будут преданы земле.
Известно, что таких самолетов было три. Вся техника дислоцировалась в Смоленске. Два корабля были сбиты.
Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем.Видео: группа «Эхо войны», youtube.com! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU