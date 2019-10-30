СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-30T13:59:27+03:00

Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем.

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Под Демидовом Смоленской области поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем. Видео с места работ опубликовала группа «Эхо войны» на youtube.com.

Сообщается, что самолет "Бастион" ДБ-3Ф пытались поднять четыре года. Сложности возникали в связи с местом падения бомбардировщика - в лесу вести работы невероятно сложно.

В итоге поисковикам удалось поднять части двигателя самолета. Также в воронке были найдены останки двух членов экипажа. Специалистам предстоит выяснить кому они принадлежат, после чего останки будут преданы земле.

Известно, что таких самолетов было три. Вся техника дислоцировалась в Смоленске. Два корабля были сбиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/740990" frameborder="0"></iframe> Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем.Видео: группа «Эхо войны», youtube.com! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU