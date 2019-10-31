Останки 559 жертв политических репрессий перезахоронили в Катыни

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-31T08:32:53+03:00

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Останки 559 жертв политических репрессий, найденные в ходе поисковых операций, перезахоронили в Катыни. Траурные мероприятия прошли в День памяти и скорби на мемориале под Смоленском.

По словам сотрудников городской администрации, мероприятие началось с митинга у памятника «Расстрел», который расположен рядом со Стеной Памяти, где выгравированы фамилии людей, расстрелянных в годы террора. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова рассказала, что работа по эксгумации и исследованию захоронений в «Долине смерти» - той части Мемориала, где расположены массовые захоронения советских граждан, ведется уже второй год. Ранее были подняты останки 333 человек. Но, к сожалению, как и в прошлый раз удалось установить лишь одно имя - по гребенке была идентифицирована Ольга Ивановна Волкова, репрессированная по известной 58-й статье в рамках антирелигиозной борьбы.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику, после чего состоялось перезахоронение останков.

Мемориа льный ко мплекс «Ка тынь» - международный мемориал жертвам политических репрессий. На его территории расположено военное кладбище, на котором похоронены 4415 польских офицеров - заключённые Козельского лагеря, расстрелянные весной 1940 года. Около 6,5 тысяч жертв сталинских репрессий, казнённых в 1930-х годах и 500 советских военнопленных, расстрелянных в 1943 году.

ИСТОЧНИК KP.RU