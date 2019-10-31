2019-10-31T15:05:13+03:00
Общество

В Смоленске создадут портал о допобразовании детей

На сайте будут приставлены кружки и секции, которые могут посещать маленькие жители региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске создадут портал о допобразовании детей.В Смоленске создадут портал о допобразовании детей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске планируют создать портал, на котором будет собрана вся информация о имеющихся в регионе дополнительных секциях для детей от 5 до 18 лет. Благодаря такому сайту родители смогут быстро подобрать занятие для своего ребенка.

В администрации региона сообщают, что портал появится в ближайшее время.

Напомним, согласно указанию президента к 2024 году в регионе должны быть созданы доступные и качественные условия для воспитания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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