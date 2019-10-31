Проект благоустройства Королевского бастиона представили в Смоленске

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-31T16:42:14+03:00

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Дизайн-проект нового облика Королевского бастиона представили в Смоленске. Работы выполнена дизайнерами Дизархист, поддержанного фондом Президентских грантов.

Согласно задумке, на Массовом поле размесятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе.

Фото: администрация Смоленска.

Городские власти остались под впечатлением от представленной работы и намерены собрать рабочую группу для обсуждения проекта.

– Предполагается, что разработки дизайнеров лягут в основу проекта, заказчиком которого выступят городские власти в 2020 году. Столь масштабный проект планируется реализовывать в несколько очередей в течение нескольких лет, – прокомментировали сотрудники городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU