2019-10-31T16:42:14+03:00
Общество

Проект благоустройства Королевского бастиона представили в Смоленске

Реализовывать план планируют в течение нескольких лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Дизайн-проект нового облика Королевского бастиона представили в Смоленске. Работы выполнена дизайнерами Дизархист, поддержанного фондом Президентских грантов.

Согласно задумке, на Массовом поле размесятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе.

Фото: администрация Смоленска.

Фото: администрация Смоленска.

Городские власти остались под впечатлением от представленной работы и намерены собрать рабочую группу для обсуждения проекта.

– Предполагается, что разработки дизайнеров лягут в основу проекта, заказчиком которого выступят городские власти в 2020 году. Столь масштабный проект планируется реализовывать в несколько очередей в течение нескольких лет, – прокомментировали сотрудники городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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