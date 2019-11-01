В Гагарине нашли и обезвредили 43 опасных предмета времён войны
Среди находок – снаряды, мины и гранаты
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Гагарине нашли и обезвредили 43 опасных предмета времён войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Операция прошла 31 октября в урочище Гладкое. Среди находок – 39 снарядов, мина, две гранаты и запал к ручной гранате.
Все опасные находки уничтожены специалистами Пожарно-спасательного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU