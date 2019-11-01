СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-01T12:48:29+03:00

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Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске, предупреждают сотрудники МУТТП. С 06.00 2 ноября дорожники приступят к ремонту путей на улице 25 Сентября. Работы обещают закончить до 06.00 4 ноября.

Сотрудники предприятия предупреждают, что на время работ действующим проездным билетом на трамвай можно воспользоваться в троллейбусе №1.

Ранее городские власти и активисты обсудили ремонт улицы Николаева. Не исключено, что трамвайные пути там будут выделены бордюрным камнем, на дороге появятся остановочные пункты и велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU