Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске
Дорожники проведут ремонтные работы на путях
Фото: администрация Смоленска.
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Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске, предупреждают сотрудники МУТТП. С 06.00 2 ноября дорожники приступят к ремонту путей на улице 25 Сентября. Работы обещают закончить до 06.00 4 ноября.
Сотрудники предприятия предупреждают, что на время работ действующим проездным билетом на трамвай можно воспользоваться в троллейбусе №1.
Ранее городские власти и активисты обсудили ремонт улицы Николаева. Не исключено, что трамвайные пути там будут выделены бордюрным камнем, на дороге появятся остановочные пункты и велодорожки.
ИСТОЧНИК KP.RU