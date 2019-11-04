2019-11-04T10:26:01+03:00
Общество

В Смоленске празднуют День народного единства

В столице региона пройдет ряд патриотических мероприятий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске празднуют День народного единства.В Смоленске празднуют День народного единства.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске празднуют День народного единства. В столице региона 4 ноября пройдет ряд патриотических мероприятий. Центральное состоится на Массовом поле в 12.00. Для жителей региона и туристов подготовили насыщенную программу с участием музыкальных и хореографических коллективов Смоленска. Программа символично называется «Россия объединяет».

Напомним, в день проведения праздника запрещена продажа алкоголя в радиусе 20 метров от входа детские, образовательные, медицинские организации и в радиусе 100 метров от мест массового скопления граждан. Также власти рекомендовали предпринимателям ограничить продажу в стеклянной таре прохладительных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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