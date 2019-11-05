2019-11-05T10:03:29+03:00
Общество

Смоленским школьникам подарили поездку в Крым

Ребята победили в конкурсе «Смоленщина и война 1812 года»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: smolensk.er.ruФОТО: smolensk.er.ru
Изменить размер текста:

Учащиеся из Смоленской области, победившие в конкурсе «Смоленщина и война 1812 года», получили в подарок поездку в Крым. Ребята на неделю отправились в Севастополь, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», которая и проводила патриотический конкурс в рамках партпроекта «Защитникам Отечества посвящается».

«Каждый день этой поездки расписан буквально поминутно. Надеемся, что для ребят отдых пройдет с пользой. У них запланированы экскурсии по памятным местам и знаменитым музеям», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Ширяев.

Всего в конкурсе участвовали более 500 школьников, которые подготовили поделки, рефераты, стихи и эссе, посвященные Смоленщине, войне 1812 года и ее героям. Победители и лауреаты получили дипломы из рук секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова. Одним из основных призов конкурса стала поездка в уникальный музей «Бородинское поле».

В Севастополь победителей конкурса отправили по инициативе координатора партпроекта «Защитникам Отечества посвящается», члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франца Клинцевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стекольный завод в Смоленской области наращивает объемы производства и экспорта
Жители Смоленска хотят установить памятник Полкану
В Смоленске празднуют День народного единства
В Смоленске найден мертвым собака Полкан
Смоленскую крепостную стену сделают единым музейным комплексом
В Смоленске разработают программу модернизации здравоохранения
Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова
В Смоленске началось голосование по выбору сквера для благоустройства
Холодную воду отключат на нескольких улицах Смоленска
Смоленская таможня открыта для конструктивного диалога с бизнесом
Водитель легковушки погиб в страшном ДТП в Смоленске
Движение первого маршрута трамвая закроют на два дня в Смоленске
В Гагарине нашли и обезвредили 43 опасных предмета времён войны
У водителя и пассажира машины нашли наркотики в Смоленской области
В Смоленске планируют создать этногородок
«Аллею памяти» создадут в Реадовском парке Смоленска
В Смоленске оштрафовали мать за попытку проплатить экзамен сыну
Смоляне отметят День народного единства
Женщину-пешехода сбили под Смоленском