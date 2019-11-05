Смоленским школьникам подарили поездку в Крым

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-05T10:03:29+03:00

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Учащиеся из Смоленской области, победившие в конкурсе «Смоленщина и война 1812 года», получили в подарок поездку в Крым. Ребята на неделю отправились в Севастополь, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», которая и проводила патриотический конкурс в рамках партпроекта «Защитникам Отечества посвящается».

«Каждый день этой поездки расписан буквально поминутно. Надеемся, что для ребят отдых пройдет с пользой. У них запланированы экскурсии по памятным местам и знаменитым музеям», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Ширяев.

Всего в конкурсе участвовали более 500 школьников, которые подготовили поделки, рефераты, стихи и эссе, посвященные Смоленщине, войне 1812 года и ее героям. Победители и лауреаты получили дипломы из рук секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова. Одним из основных призов конкурса стала поездка в уникальный музей «Бородинское поле».

В Севастополь победителей конкурса отправили по инициативе координатора партпроекта «Защитникам Отечества посвящается», члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франца Клинцевича.

ИСТОЧНИК KP.RU