2019-11-05T12:34:44+03:00
Авто

В Смоленске установили новый светофор

Регулировщик появился на одном из оживленных перекрестков
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: drive2_smolenskФОТО: drive2_smolensk
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В Смоленске на одном из оживленных перекрестков - пересечении улиц Тенишевой и Твардовского - установили новый светофор, сообщают автомобилисты в группе drive2_smolensk во "ВКонтакте".

О необходимости установить здесь регулировщик говорили давно. Теперь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» эту работу выполнили. Снизится ли здесь уровень аварийности и не будет ли пробок - покажет время.

Напомним, ранее в Смоленске установили два новых светофора на проспекте Гагарина в районе бассейна физакадемии и дома № 58, а также в 1-ом Краснофлотском переулке, 5-7 и на площади Победы в районе перекрестка улицы Глинки и Большой Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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