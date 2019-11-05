2019-11-05T14:37:52+03:00
Общество

Экологический пост в Гагарине начнет работать весной 2020 года

На содержание экопункта ежегодно «ЭГГЕР Древпродукт» планирует выделять 3 млн рублей
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ru
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В городе Гагарин Смоленской области, где работает деревообрабатывающее предприятие «ЭГГЕР Древпродукт» и другие заводы, весной 2020 года планируют запустить в работу экологический пост контроля атмосферного воздуха. Объект во время рабочего визита в район лично посетил глава региона Алексей Островский.

ФОТО: admin-smolensk.ru

ФОТО: admin-smolensk.ru

На месте будущего поста уже установили контейнер, подключили временное питание, а тем врем временем специалисты Смоленского филиала Центра лаборатории анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу проводят поверку и тестирование оборудования, которое в ближайшее время доставят в Гагарин для монтажа. Как отметил гендиректор компании «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» Антон Зебанц, в МРСК уже согласовали проект, по которому будет обеспечено подключение объекта к питанию.

К слову, содержание экопоста будет обходиться компании «Эггер» в 3 млн рублей ежегодно.

Экопункт будет оборудован специализированными датчиками, которые в непрерывном режиме смогут мониторить состояние воздуха. Это позволит проводить анализ содержания в нем вредных веществ, предотвращать загрязнения и вести контроль за воздействием на атмосферу выбросов промышленных предприятий. Данные будут передаваться не только в местную администрацию и профильный департамент, но и по поручению губернатора транслироваться на электронное табло на главной городской площади Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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