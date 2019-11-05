2019-11-05T16:22:17+03:00
Происшествия

Житель Смоленска с ножом напал на соседку-пенсионерку

Мужчина отобрал у все деньги и заставил еще занять у знакомой
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске за разбойное нападение на пенсионерку задержан 32-летний мужчина. Нетрезвый сосед с ножом напал на 68-летнюю женщину, отобрал все деньги и заставил еще занять у знакомой, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемый был пьян и, придя к соседке, начал требовать у нее деньги. Услышав, что денег нет, он схватил на кухне нож и ударил пенсионерку в плечо. Испугавшись, потерпевшая отдала ему все, что было в кошельке и еще заняла у соседки. Получив 6 000 рублей, грабитель скрылся.

- Подозреваемый - ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, местный житель. В настоящее время он заключен под стражу. Похищенные деньги он успел потратить по собственному усмотрению. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет,- отметили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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