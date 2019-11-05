В Смоленской области охотник картечью расстрелял лебедей на озере
В Демидовском районе Смоленщины жители деревни Заборье готовят обращение на имя губернатора области Алексея Островского. После расстрела охотником на местном озере белых лебедей люди просят включить этих птиц в Красную книгу Смоленской области и запретить охоту на Заборьевском озере - пострадать могут местные жители.
По словам жителей деревни, 19 октября браконьер с путёвкой для охоты на уток при свидетелях устроил по лебедям стрельбу не дробью даже, а картечью из охотничьего ружья. Погибла целая семья пернатых.
К слову, пострадать от таких охотников ненароком могут и люди. Здесь часто бывают рыбаки, и просто прохожие - на одном берегу озера располагаются жилые дома, а на другом деревенское кладбище, куда люди тоже приходят ухаживать за могилами родственников. В сезон охоты на водоплавающую дичь (несколько дней весной и с конца августа до января) люди буквально живут в страхе, что их самих или близких настигнет "шальная пуля"
ФОТО: Геннадий Дубино
ИСТОЧНИК KP.RU