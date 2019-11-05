2019-11-05T19:25:48+03:00
Общество

В Смоленской области охотник картечью расстрелял лебедей на озере

Местные жители устроили акцию протеста против браконьерского беспредела
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: Геннадий ДубиноФОТО: Геннадий Дубино
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В Демидовском районе Смоленщины жители деревни Заборье готовят обращение на имя губернатора области Алексея Островского. После расстрела охотником на местном озере белых лебедей люди просят включить этих птиц в Красную книгу Смоленской области и запретить охоту на Заборьевском озере - пострадать могут местные жители.

По словам жителей деревни, 19 октября браконьер с путёвкой для охоты на уток при свидетелях устроил по лебедям стрельбу не дробью даже, а картечью из охотничьего ружья. Погибла целая семья пернатых.

К слову, пострадать от таких охотников ненароком могут и люди. Здесь часто бывают рыбаки, и просто прохожие - на одном берегу озера располагаются жилые дома, а на другом деревенское кладбище, куда люди тоже приходят ухаживать за могилами родственников. В сезон охоты на водоплавающую дичь (несколько дней весной и с конца августа до января) люди буквально живут в страхе, что их самих или близких настигнет "шальная пуля"

ФОТО: Геннадий Дубино

ФОТО: Геннадий Дубино

ИСТОЧНИК KP.RU

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