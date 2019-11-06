2019-11-06T07:03:22+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Смоленске: столкнулись две иномарки и ВАЗ

Информация о пострадавших уточняется
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске вечером 5 ноября произошло серьезное ДТП: как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Фрунзе в районе самолета столкнулись две иномарки и "Семерка".

По предварительной информации, водитель "Лексуса" хотел повернуть налево на улицу Кутузова на зелёную стрелку, а в это время водитель встречного BMW X5 летел на красный сигнал светофора по трамвайным путям.

-"Лексус" без морды, с вырванным колесом, х5 без морды и жига подбитая", - пишут очевидцы.

Информация о пострадавших уточняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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