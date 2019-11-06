Массовое ДТП в Смоленске: столкнулись две иномарки и ВАЗ
Информация о пострадавших уточняется
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске вечером 5 ноября произошло серьезное ДТП: как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Фрунзе в районе самолета столкнулись две иномарки и "Семерка".
По предварительной информации, водитель "Лексуса" хотел повернуть налево на улицу Кутузова на зелёную стрелку, а в это время водитель встречного BMW X5 летел на красный сигнал светофора по трамвайным путям.
-"Лексус" без морды, с вырванным колесом, х5 без морды и жига подбитая", - пишут очевидцы.
Информация о пострадавших уточняется
ИСТОЧНИК KP.RU