Массовое ДТП в Смоленске: столкнулись две иномарки и ВАЗ

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-06T07:03:22+03:00

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В Смоленске вечером 5 ноября произошло серьезное ДТП: как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Фрунзе в районе самолета столкнулись две иномарки и "Семерка".

По предварительной информации, водитель "Лексуса" хотел повернуть налево на улицу Кутузова на зелёную стрелку, а в это время водитель встречного BMW X5 летел на красный сигнал светофора по трамвайным путям.

-"Лексус" без морды, с вырванным колесом, х5 без морды и жига подбитая", - пишут очевидцы.

Информация о пострадавших уточняется

ИСТОЧНИК KP.RU