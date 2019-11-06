Жителям Ярцева после коммунальной аварии вернули отопление и воду

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-06T07:21:09+03:00

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В Ярцеве после коммунальной аварии, оставившей без отопления и горячей воды более 2650 горожан, завершились ремонтные работы.

Как сообщает ГУ МЧС по Смоленской области, социальный объектов в зоне отключения не было.

Напомним, прорыв был обнаружен в стальной трубе диаметром 500 мм, залегавшей на глубине двух метров под землей в районе жилого дома №56 по проспекту Металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU