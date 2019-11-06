Смолянам рассказали, как узнать результаты этнографического диктанта

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-06T11:27:45+03:00

Объяснили, где посмотреть и когда

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Результаты Большого этнографического диктанта, который в Смоленске прошел 1 ноября, можно будет узнать уже 10 числа. Посмотреть, сколько набрали баллов, можно на сайте www.miretno.ru

Напомним, за 45 минут участники акции должны были ответить на 30 тестовых заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Максимальная сумма за выполнение всех заданий – 100 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU