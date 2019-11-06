В Смоленской области остро не хватает водителей категории «Е»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-06T12:11:05+03:00

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В Смоленской области (в регионе, на который приходится более 30% от количества всех международных перевозок в ЦФО), как оказалось, остро стоит вопрос нехватки водителей категории «Е», способных управлять транспортом с прицепом. Более того, крайне мало и площадок, подходящих для обучения таких водителей. Об этом рассказали на заседании Координационного комитета содействия занятости населения Смоленской области.

Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Смоленске Александр Сидоренко отметил, что в Смоленской области темпы роста количества предприятий, осуществляющих международные перевозки, самые высокие в России.

- Мы вплотную занялись этой темой в 2017 году. Вопрос был достаточно острый, так как у нас колоссальное количество сотрудников из Республики Беларусь – практически 80% всего водительского состава. Мы искали в Смоленске и области площадки, которые отвечают требованиям для сдачи экзамена на эту категорию, однако, их было крайне мало. Пути решения видим в организации в области специализированных классов по обучению водителей категории «Е», а также в предоставлении для этих целей специально оборудованных грузовых автомобилей, - отметил Александр Сидоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU