2019-11-06T12:56:04+03:00
Происшествия

Смолянка попалась на серии краж в супермаркетах

Украденное девушка продавала, а деньги тратила
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смоленская полиция раскрыла целую серию краж в супермаркетах. К преступлениям оказалась причастна 29-летняя местная жительница, сообщает региональное УМВД.

Установить личность подозреваемой помогли записи с камер наблюдения в одном из магазинов, где подозреваемая украла алкоголь: женщина просто взяла с витрины алкогольную продукцию и вышла, не расплатившись.

К моменту задержания, подозреваемая успела украденное продать, а деньги потратить.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1990 года рождения (в ноябре 2018 года она привлекалась за мелкое хищение. В настоящее время установлена ее причастность к 5 фактам краж из супермаркетов, - прокомментировали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Смоленска 7 ноября ограничат движение
Главным прокурором Смоленской области назначен Сергей Карапетян
Двое братьев в Смоленской области решили заработать и попали под статью
В Смоленской области остро не хватает водителей категории «Е»
Смолянам рассказали, как узнать результаты этнографического диктанта
Жителям Ярцева после коммунальной аварии вернули отопление и воду
Массовое ДТП в Смоленске: столкнулись две иномарки и ВАЗ
В Смоленске на месяц ограничили движение по одной из улиц
В Смоленской области охотник картечью расстрелял лебедей на озере
Житель Смоленска с ножом напал на соседку-пенсионерку
Экологический пост в Гагарине начнет работать весной 2020 года
В Смоленске 5-8 ноября на 12 улицах отключат горячую воду
В Смоленске установили новый светофор
В Гагаринском районе Смоленщины ищут пропавшего пенсионера