Смолянка попалась на серии краж в супермаркетах

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-06T12:56:04+03:00

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Смоленская полиция раскрыла целую серию краж в супермаркетах. К преступлениям оказалась причастна 29-летняя местная жительница, сообщает региональное УМВД.

Установить личность подозреваемой помогли записи с камер наблюдения в одном из магазинов, где подозреваемая украла алкоголь: женщина просто взяла с витрины алкогольную продукцию и вышла, не расплатившись.

К моменту задержания, подозреваемая успела украденное продать, а деньги потратить.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1990 года рождения (в ноябре 2018 года она привлекалась за мелкое хищение. В настоящее время установлена ее причастность к 5 фактам краж из супермаркетов, - прокомментировали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU