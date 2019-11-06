Смолянка попалась на серии краж в супермаркетах
Смоленская полиция раскрыла целую серию краж в супермаркетах. К преступлениям оказалась причастна 29-летняя местная жительница, сообщает региональное УМВД.
Установить личность подозреваемой помогли записи с камер наблюдения в одном из магазинов, где подозреваемая украла алкоголь: женщина просто взяла с витрины алкогольную продукцию и вышла, не расплатившись.
К моменту задержания, подозреваемая успела украденное продать, а деньги потратить.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1990 года рождения (в ноябре 2018 года она привлекалась за мелкое хищение. В настоящее время установлена ее причастность к 5 фактам краж из супермаркетов, - прокомментировали в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU