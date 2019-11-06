2019-11-06T15:36:01+03:00
Общество

Двое братьев в Смоленской области решили заработать и попали под статью

Мужчины незаконно рубили лес на дрова
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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В Гагаринском районе двое предприимчивых братьев решили подзаработать, но в итоге сами остались должны, так еще и под статью уголовного кодекса себя подвели. Мужчины самовольно рубили лес и продавали на дрова, сообщает УМВД по Смоленской области.

Когда в полицию поступило сообщение о 22 вырубленных березах на сумму 28 тысяч рублей, стражи порядка выяснили, что в ближайшей деревне двое дачников купили пару дней назад березовые дрова - установить трактор, на котором подвозились дрова, его владельца уже не составило труда.

Подозреваемым 34 и 36 лет. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Братьям грозит срок до 4 лет. Пока оба - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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