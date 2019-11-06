Главным прокурором Смоленской области назначен Сергей Карапетян
Главным прокурором Смоленской области на ближайшие пять лет стал уроженец Ростова-на-Дону, бывший заместитель прокурора Красноярского края Сергей Карапетян.
Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
Сергей Карапетян родился в 1978 году. В 22 года окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специализации "юриспруденция" и начал службу в органах прокуратуры.
В свое время был зампрокурора в городе Шахты, зампрокурора Пролетарского района и прокурором Октябрьского района в Ростове-на-Дону.
До назначения в Смоленскую область трудился на посту заместителя прокурора Красноярского края.
ИСТОЧНИК KP.RU