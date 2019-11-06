Главным прокурором Смоленской области назначен Сергей Карапетян

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-06T17:12:20+03:00

До нового назначения Сергей Эдуардович был зампрокурора Красноярского края.

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Главным прокурором Смоленской области на ближайшие пять лет стал уроженец Ростова-на-Дону, бывший заместитель прокурора Красноярского края Сергей Карапетян.

Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Сергей Карапетян родился в 1978 году. В 22 года окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специализации "юриспруденция" и начал службу в органах прокуратуры.

В свое время был зампрокурора в городе Шахты, зампрокурора Пролетарского района и прокурором Октябрьского района в Ростове-на-Дону.

До назначения в Смоленскую область трудился на посту заместителя прокурора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU