В центре Смоленска 7 ноября ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-06T17:32:59+03:00

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В четверг, 7 ноября, в Смоленске пройдет демонстрация и митинг Смоленского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации. В связи с этим "в целях обеспечения безопасности дорожного движения" на центральных улицах города на два часа ограничат движение транспорта, сообщает горадминистрация.

Ограничение вводится с 16.00 до 18.00 и коснется следующих улиц:

Докучаева (от улицы Барклая де Толли до дома 15 по улице Докучаева),

Коммунистическая (от улицы Докучаева до улицы Октябрьской Революции),

Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова),

Коненкова (от площади Ленина до улицы Пржевальского)

ИСТОЧНИК KP.RU